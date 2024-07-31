Артиллеристы ВС РФ на авдеевском направлении "Краснополем" уничтожили застрявший в грязи танк Abrams вместе с экипажем.
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Артиллеристы ВС РФ на авдеевском направлении "Краснополем" уничтожили застрявший в грязи танк Abrams вместе с экипажем.
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