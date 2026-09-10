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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пи Джей Такер: «Физически с Майклом Бизли не сравнится никто, кроме Брона. Он единственный в своем роде»

Экс-игрок НБА Пи Джей Такер заявил, что 2-й номер драфта-2008 Майкл Бизли обладал уникальным природным талантом и физической силой, сравнимой по уровню лишь с Леброном Джеймсом.

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