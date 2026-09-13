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В Тюмени пройдет фестиваль «Сказы-несказы Петра Городцова» в честь 440-летия

В Тюмени пройдет фестиваль «Сказы-несказы Петра Городцова» в честь 440-летия

Открытый региональный фестиваль «Сказы-несказы Петра Городцова» пройдет в Тюмени 25 октября. Мероприятие приурочено к 440-летию города и Году единства народов России, сообщила руководитель проекта Ксения Губанова.

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