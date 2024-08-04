Трамп назвал "отличной сделкой" для Путина обмен заключенными

Экс-президент США Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на очередных выборах главы Белого дома, признал, что президент России Владимир Путин осуществил "отличную сделку", совершив обмен заключенными с западными странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии