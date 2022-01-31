Плановая работа поликлиник Самарской области в январе приостановлена из-за COVID-19

В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19. В связи с этим в регионе усиливают ресурсы сферы здравоохранения, в том числе вносятся изменения в организацию работы поликлиник, сообщили в пресс-службе региональных властей по итогам совещания, проведенного 28 января.