Плановая работа поликлиник Самарской области в январе приостановлена из-за COVID-19

В Самарской области выросла заболеваемость COVID-19. В связи с этим в регионе усиливают ресурсы сферы здравоохранения, в том числе вносятся изменения в организацию работы поликлиник, сообщили в пресс-службе региональных властей по итогам совещания, проведенного 28 января.
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