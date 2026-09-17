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Царьград

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Верховный суд России защитил москвича от неправомерных действий приставов

Верховный суд России защитил москвича от неправомерных действий приставов

Верховный суд РФ поддержал москвича, потерявшего проценты от досрочного закрытия вклада из-за действий приставов.

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