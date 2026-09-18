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Греческий йогурт придумали не греки — откуда тогда взялось это название

Греческий йогурт знают во всем мире, но в самой Греции его называют совсем иначе. Более того, способ приготовления такого продукта существовал далеко за пределами страны задолго до появления знакомого названия.

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