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FiNE NEWS

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18 человек пострадали от атак ВСУ за сутки в ДНР

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки от атак Вооруженных сил Украины пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

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