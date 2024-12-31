Путин поручил в 2025 году принять меры по повышению рождаемости в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил федеральному правительству и регионам в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране.
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