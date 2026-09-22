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Царьград

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On Holding AG утвердила выкуп акций на $1 млрд до 2029 года

On Holding AG утвердила выкуп акций на $1 млрд до 2029 года

On Holding AG объявила о первом в истории компании выкупе акций на $1 млрд до 2029 года. Прогнозируемый рост выручки до $7 млрд.

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