Британский ученый объяснил, почему в Австралии так много ядовитых животных

Кевин Арбакл, доцент кафедры эволюционных биологических наук в Университете Суонси в Великобритании пояснил, что огромное количество пауков, змей, медуз и других ядовитых существ на континенте объясняется его изолированностью от мира.
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