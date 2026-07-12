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Альварес о 3:1 со Швейцарией: «Аргентина боролась до конца – мы знали, что добьемся желаемого, если продолжим. Хотелось бы победить раньше, но все матчи очень сложны»

Форвард сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о победе над Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026 . Аргентинцы вышли в полуфинал ЧМ-2026, обыграв швейцарцев (3:1) после дополнительного времени.

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