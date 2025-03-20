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Фицо заявил, что Словакия может заблокировать новые санкции ЕС против РФ

Фицо заявил, что Словакия может заблокировать новые санкции ЕС против РФ

Словакия может заблокировать принятие Евросоюзом новых санкций против России, если такие ограничения создадут помехи для переговоров об урегулировании на Украине, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

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Комментарии
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Eduard
Бл
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1 д.
Eduard
Блокируй! Все эти санкции изначально незаконеы!
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1 д.
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