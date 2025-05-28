Шуйская гордума рассмотрит в закрытом порядке вопрос Натальи Корягиной

Сегодня, 28 мая, депутаты Шуйской городской думы, как и планировалось, рассмотрят представление Шуйского межрайонного прокурора об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции.
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