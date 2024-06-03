Актер Гоша Куценко боится, что будет смотреться рядом с детьми-актерами неорганично

Актер Гоша Куценко о работе с детьми-актерами: Дети и животные играть не умеют По словам актера Гоши Куценко, работать с детьми-актерами сложно, поскольку любые промахи на фоне их актерской игры бросаются в глаза.
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