Культурология.рф

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Вокруг света: Он пел песни под гитару в подземных переходах и электричках, а теперь живёт на Бали с женой и дочерью

Вокруг света: Он пел песни под гитару в подземных переходах и электричках, а теперь живёт на Бали с женой и дочерью

У каждого человека есть свои мечты и желания, правда, далеко не все готовы предпринимать какие-то шаги по их воплощению в жизнь.

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