"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ

Валериан Загородний Ладно, комментирующий безграмотный, он в деревне жил, учителя не было, кое-как освоил азбуку и, с грехом пополам научился составлять буквы в слова. Но автор статьи, ты-то о чём думал, когда писал безграмотно? И речевые обороты, и знаки препинания - всё всмятку! Эх ты, писака!

Tyman Ros Нет сейчас нейтральных. И наши спортсмены не должны идти " сдаваться" с белым безликим флагом. Они принимают свое поражение ещё до начала соревнований? Российским спортсменам нудно организовывать свою олимпиаду, Бриксоиаду. А не унижаться Перез враждебно настроенным западом.