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"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ

"Денег им не будет" Россия закрыла вопрос об участии в ОИ

«Прыгать и бегать будут за свой счет» – Россия отказалась от спортсменов предателей Наконец стало проясняться то, как для России будут выглядеть предстоящие Олимпийские игры которые пройдут во Франции в 2024.

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Комментарии
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Валериан Загородний
Ладно, комментирующий безграмотный, он в деревне жил, учителя не было, кое-как освоил азбуку и, с грехом пополам научился составлять буквы в слова. Но автор статьи, ты-то о чём думал, когда писал безграмотно? И речевые обороты, и знаки препинания - всё всмятку! Эх ты, писака!
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13 час.
Tyman Ros
Нет сейчас нейтральных. И наши спортсмены не должны идти &quot; сдаваться&quot; с белым безликим флагом. Они принимают свое поражение ещё до начала соревнований? Российским спортсменам нудно организовывать свою олимпиаду, Бриксоиаду. А не унижаться Перез враждебно настроенным западом.
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9 час.
АВ
Александр Виноградов
Читаю коментарии и вижу предателей у нас до хрена.Пора воссоздать смерш и всех этих блядей на лесоповал.
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1 час.

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