Европа на грани "катастрофы" из-за климатических рисков

Европа может столкнуться с катастрофическими ситуациями, если не оценит климатические риски, многие из которых уже находятся на критическом уровне, предупредило в понедельник Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), сообщает Agerpres.
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