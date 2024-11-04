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С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги

С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги

Сотрудники Росгвардии ко Дню народного единства в рамках патриотического проекта «С верой za правду!» передали участникам СВО письма-треугольники от школьников из Подмосковья, а также привезли воспитанникам детского дома в Луганске подарки.

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