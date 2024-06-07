Курс валют НБМ на 7 июня 

Молдавский лей в конце рабочей недели еще немного укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за день он отыграл у американской валюты еще почти два с половиной бана, а у единой европейской валюты - примерно полтора бана, передает Noi.
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