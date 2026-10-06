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FiNE NEWS

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Матвиенко: Евросоюз скатывается к военному блоку из-за милитаризации

Матвиенко: Евросоюз скатывается к военному блоку из-за милитаризации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила озабоченность тем, что Евросоюз, изначально задуманный как экономическое сообщество для повышения благосостояния граждан, сегодня скатывается к статусу военного блока.

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