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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»

– Было предостаточно моментов, чтобы сравнять, выйти вперед. Не нашли подходы к чужим воротам. – Третий матч против «Спартака» и третье поражение.

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