Толченов: США и ЕС подписали с Индонезией соглашения по редкоземам

Сергей Толченов, русский посол в Индонезии, рассказал о сотрудничестве Индонезии с США и Европой в области разработки редкоземельных металлов, подчеркивая меньшую активность России в этом вопросе и интерес Запада заменить Китай в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии