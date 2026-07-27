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Царьград

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Толченов: США и ЕС подписали с Индонезией соглашения по редкоземам

Толченов: США и ЕС подписали с Индонезией соглашения по редкоземам

Сергей Толченов, русский посол в Индонезии, рассказал о сотрудничестве Индонезии с США и Европой в области разработки редкоземельных металлов, подчеркивая меньшую активность России в этом вопросе и интерес Запада заменить Китай в регионе.

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