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Пронедра

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Молодые муравьи-дракула начинают охотиться сразу после выхода из куколки

Молодые муравьи-дракула начинают охотиться сразу после выхода из куколки

Молодые рабочие муравьи Stigmatomma pallipes способны охотиться и кормить личинок вскоре после выхода из куколки.

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