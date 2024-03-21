Пас братский: сборная России по футболу разгромила команду Сербии

Футболисты сборной России 21 марта одержали домашнюю победу в товарищеском матче над Сербией — первой европейской сборной, которая сыграла с нашими после их отстранения от официальных международных соревнований.
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