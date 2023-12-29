‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 29 декабря — благоприятное время для реализации всевозможных планов и замыслов, продуктивными окажутся поездки и переговоры, но во многих других сферах ожидаются трудности.
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