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‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 29 декабря — благоприятное время для реализации всевозможных планов и замыслов, продуктивными окажутся поездки и переговоры, но во многих других сферах ожидаются трудности.

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