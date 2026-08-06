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Военкор Коц рассказал об уроках, которые извлекла РФ после вторжения ВСУ в Курскую область

Военкор Коц рассказал об уроках, которые извлекла РФ после вторжения ВСУ в Курскую область

Российский военкор Александр Коц рассказал о том, какие уроки извлекла Россия после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область в 2024 году Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область.

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