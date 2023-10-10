Вице-мэр Ефимов: почти 5 млрд рублей сэкономили московские заказчики за счет котировочных сессий

Механизм котировочных сессий, который предполагает проведение мини-аукционов, по три, шесть или 24 часа на Портале поставщиков Москвы, позволили столичным заказчикам сэкономить почти 5 млрд рублей с января по сентябрь 2023 года.
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