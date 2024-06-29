Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 459 подписчиков

Следком возбудил уголовное дело из-за избиения семьи в Ростове из-за электросамоката

Следком возбудил уголовное дело из-за избиения семьи в Ростове из-за электросамоката

Ход расследования будет контролировать глава СК России Александр БастрыкинРасследование громкой истории с избиением мужчины и членов его семьи в Ростове-на-Дону взял на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх