💡 Алушта частично осталась без света Также обесточено село Изобильное, сообщили в «Крымэнерго». На месте работают аварийные бригады, электроснабжение восстановят в ближайшие часы.
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💡 Алушта частично осталась без света Также обесточено село Изобильное, сообщили в «Крымэнерго». На месте работают аварийные бригады, электроснабжение восстановят в ближайшие часы.