Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по расширенному перечню нарушений

Спикер ГД подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией - крайне важный Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений еще по 20 статьям КоАП, за которые будет предусматриваться выдворение мигрантов из России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.