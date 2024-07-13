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Барбора Крейчикова: «В детстве я не мечтала выиграть «Уимблдон». Но после знакомства с Новотной стала считать его главным турниром в мире»

Барбора Крейчикова: «В детстве я не мечтала выиграть «Уимблдон». Но после знакомства с Новотной стала считать его главным турниром в мире»

– Когда вы начали мечтать о победе на «Уимблдоне» и насколько реальность совпала с мечтой? – Трудно сказать.

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