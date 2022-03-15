Закон и Порядок

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Мария Арбатова про ТВ-девушку с плакатом NO WAR

Мария Арбатова про ТВ-девушку с плакатом NO WAR

Писатель Мария Арбатова пишет: «Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, верой и правдой служившая ему вместе с мужем, в миг обнулилась и метнулась в прямой эфир с плакатом против войны.

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