Отпустить Киев в высшей степени менее рискованно, чем продолжать бесконечную эскалацию, которая приведёт к войне между НАТО и Россией, которую безоружный Запад не в состоянии вести Источник изображения: avatars.
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