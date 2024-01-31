Заноза
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Заноза

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Лобовое столкновение с Москвой приведёт к краху Американской империи

Лобовое столкновение с Москвой приведёт к краху Американской империи

Отпустить Киев в высшей степени менее рискованно, чем продолжать бесконечную эскалацию, которая приведёт к войне между НАТО и Россией, которую безоружный Запад не в состоянии вести Источник изображения: avatars.

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