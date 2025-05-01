Россию будут душить безумием

Alex Nемо

Да, если сможете. При таких регалиях, как он стал русофобом и антисоветсчиком? Хотя возможно это последствия ВШЭ? Среди технарей вроде меня, вне зависимости от постов, званий и страны проживания в настоящий момент, такого не наблюдается...