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Аргументы недели

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Свежие комментарии

  • Марина Свобода
    глупости. Именно сокращать. Плодят недоучей с дипломами, с которыми потом все эти выпускники идут в продавцы. А лучше...Россию будут души...
  • Надежда
    Из ВШЭ другие не выходят...Россию будут души...
  • Alex Nемо
    Да, если сможете. При таких регалиях, как он стал русофобом и антисоветсчиком? Хотя возможно это последствия ВШЭ? Сре...Россию будут души...

Россию будут душить безумием

Россию будут душить безумием

Россия со сдержанной помпезностью готовится к юбилею Победы. Никому, кроме бенефициаров выгод от российских «плюшек», до этого праздника больше дела нет.

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Комментарии
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Alex Nемо
Да, если сможете. При таких регалиях, как он стал русофобом и антисоветсчиком? Хотя возможно это последствия ВШЭ? Среди технарей вроде меня, вне зависимости от постов, званий и страны проживания в настоящий момент, такого не наблюдается...
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1 час.
Надежда
Из ВШЭ другие не выходят...
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58 мин.
МС
Марина Свобода
глупости. Именно сокращать. Плодят недоучей с дипломами, с которыми потом все эти выпускники идут в продавцы. А лучше бы реально что-то ручонками делали.
Ответить
49 мин.
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