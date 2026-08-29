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Царьград

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Чаевые, палочки и тапочки: какие запреты грозят проблемами в Японии

Чаевые, палочки и тапочки: какие запреты грозят проблемами в Японии

Какие нарушения правил этикета могут грозить серьезными проблемами туристам в Японии.Япония – страна, где тишина говорит громче слов, а жест может сказать больше, чем фраза.

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