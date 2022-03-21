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День здоровья и спорта прошел в Бобруйском районе.

День здоровья и спорта прошел в Бобруйском районе.

Фото -- сайт Бобруйского райисполкома.На базе Телушского УПК ´Детсад-СШ´ Бобруйского района прошел День здоровья и спорта, в котором приняли участие команды учреждений социальной сферы, сельскохозяйственных организаций и государственных служащих.

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