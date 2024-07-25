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Пленный ВСУ: мобилизованные бегут из частей из-за давления бывших зэков

Пленный ВСУ: мобилизованные бегут из частей из-за давления бывших зэков

Бывший военнопленный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Ромаев, который был освобождён для службы из мест лишения свободы, рассказал о том, как бывшие заключённые насаждали криминальную иерархию в учебных частях.

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