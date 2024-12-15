Над Чёрным морем, Белгородской и Курской областями: средства ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА

В ночь на 15 декабря системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 13 украинских БПЛА самолётного типа над акваторией Чёрного моря, по одному — над территориями Курской и Белгородской областей.
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