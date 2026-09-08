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Карасин: общение Путина и Трампа говорит о решаемости украинской проблемы

Карасин: общение Путина и Трампа говорит о решаемости украинской проблемы

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил главное: украинский кризис не является тупиковым, а его разрешение — вопрос политической воли, а не военной логики.

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