Желающих умирать за режим Зеленского становится меньше Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военнослужащих из числа насильно мобилизованных дезертируют.