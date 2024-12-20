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Петербургский дневник

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Рогов рассказал о дезертирстве большинства перебрасываемых в Курахово украинских военных

Рогов рассказал о дезертирстве большинства перебрасываемых в Курахово украинских военных

Желающих умирать за режим Зеленского становится меньше Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что около 70% перебрасываемых в город Курахово в западной части ДНР украинских военнослужащих из числа насильно мобилизованных дезертируют.

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