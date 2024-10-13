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Царьград

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Почему Токаев отказал Путину и не пришёл на приём? "Атомные игры" и глобальный выбор Казахстана

Почему Токаев отказал Путину и не пришёл на приём? "Атомные игры" и глобальный выбор Казахстана

Токаев стал единственным из приглашённых в Москву, кто не пришёл на день рождения Путина, в то время как даже премьер-министр Армении Пашинян прибыл на торжество.

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