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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Сомов: «Я скучаю по Питеру, деревне, друзьям. У кого-то, может, и есть ко мне претензии из-за того, что живу в США, но паспорт у меня все тот же»

Россиянин Сомов, который живет в США, ранее получил нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже.

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