Сибирская медиагруппа завершила проект "Наши люди"

10 серий — и каждая о людях, которыми гордится Алтайский край. На протяжении года "Сибирская медиагруппа", сетевое издание "Толк" и телеканал "Толк" при поддержке Института развития интернета рассказывали об успешных жителях региона разных национальностей.
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