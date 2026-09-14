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ТОЛК

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Сибирская медиагруппа завершила проект "Наши люди"

Сибирская медиагруппа завершила проект "Наши люди"

10 серий — и каждая о людях, которыми гордится Алтайский край. На протяжении года "Сибирская медиагруппа", сетевое издание "Толк" и телеканал "Толк" при поддержке Института развития интернета рассказывали об успешных жителях региона разных национальностей.

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