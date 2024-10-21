Танцевальный мастер-класс для пенсионеров пройдет в культурном центре на Флотской

В пятницу, 25 октября Культурный центр «Онежский» проведет в рамках проекта «Московское долголетие» мастер-класс по танцевальным направлениям от руководителя Любительского объединения «Студия «Ветер танца» Ольги Врублевской.
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