Медведев после высказывания Трампа напомнил ему о Третьей мировой войне

Сообщение собрало несколько тысяч лайков Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычных соцсетях прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что благодаря ему с Россией не произошло "много очень плохих вещей", пишет "Парламентская газета".
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