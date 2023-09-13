Певец Артем Качер ответил на сравнения с рэпером Дрейком

Певец Артем Качер ответил на сравнения с рэпером ДрейкомСтавший известным после участия в проектах «Голос 1» и «Фактор А» певец Артем Качер в дальнейшем полюбился публике, исполнив в дуэте с Artik & Asti хит «Грустный дэнс» и «ДНК» – с Джиганом.