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SPLETNIK

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Илон Маск и Павел Дуров публично поспорили из-за их сделки

Илон Маск и Павел Дуров публично поспорили из-за их сделки

Илон Маск и Павел Дуров устроили публичный спор. Это произошло после того, как основатель Telegram объявил о сотрудничестве мессенджера с AI-компанией Маска xAI.

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