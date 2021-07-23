Несогласный гражданин «Пропаганда однополой любви и вопиющее хамство»: на спектакль «Современника» с Ахеджаковой пожаловались «Офицеры России» Обращение с жалобой на спектакль театра «Современник» «Первый хлеб», главную роль в котором исполняет Лия Ахеджакова, направила руководству театра, в Генпрокуратуру и мэрию Москвы общественная организация «Офицеры России».