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Царьград

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МВФ предсказал Грузии наибольший экономический рост в Европе

МВФ предсказал Грузии наибольший экономический рост в Европе

МВФ прогнозирует, что экономика Грузии будет расти на 5,4% в год до 2031 года. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что страна активно работает над укреплением транзитной роли и развивает Средний коридор, что помогает достигать таких результатов.

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